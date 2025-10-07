Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стали відомі лауреати Нобелівської премії з фізики

07 жовтня 2025, 13:13
Стали відомі лауреати Нобелівської премії з фізики
Фото: Нобелівський комітет
Їх визнали "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі"
Нобелівську премію з фізики отримають науковці Джон Кларк (Велика Британія), Мішель Деворе (Франція) та Джон Мартініс (США) "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі".
 
Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.
 
Минулого року Нобелівську премію з фізики отримали Джон Гопфілд і Джеффрі Гінтон за "основоположні відкриття і винаходи, що забезпечують машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж".
 
Першими лауреатами Нобелівських премій 2025 року стали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський учений Шимон Сакагучі.
 
У 1984 та 1985 роках троє науковців провели серію експериментів з електронним колом, створеним із надпровідників — компонентів, які можуть проводити струм без електричного опору. У цьому колі надпровідникові елементи були розділені тонким шаром непровідного матеріалу — така конструкція відома як Джозефсонівський перехід.
 
Удосконаливши схему та провівши вимірювання її різних властивостей, вони змогли керувати явищами, що виникали при проходженні струму, та досліджувати їх. Заряджені частинки, що рухалися надпровідником, утворювали систему, яка поводилася так, ніби це одна частинка, що охоплює все коло.
 
Ця макроскопічна система, подібна до частинки, спочатку перебуває у стані, коли струм тече без виникнення напруги. Система "застрягає" в цьому стані — ніби за бар’єром, який не може подолати. В експерименті вона проявляє свій квантовий характер, вириваючись із нульового напруження завдяки тунелюванню. Зміну стану системи фіксують за появою напруги.
 
Вчені також продемонстрували, що система поводиться згідно з передбаченнями квантової механіки: вона є квантизованою, тобто поглинає або випромінює лише певні, дискретні порції енергії.
 
"Чудово мати можливість відзначати те, як столітня квантова механіка постійно пропонує нові сюрпризи. Це також надзвичайно корисно, оскільки квантова механіка є основою всіх цифрових технологій", — сказав Олле Ерікссон, голова Нобелівського комітету з фізики.
Нобелівська преміявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Політика
Підсумки тижня. Глибокі удари завдають шкоди путіну і росії – Мік Раян
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 16:14
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Політика
Чехія правішає, але не стає Угорщиною. Перемога ANO без авторитарного реваншу – Ян Махачек
Переклад iPress – 07 жовтня 2025, 12:33
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Cуспільство
Велика війна малих систем. Дрони, РЕБ і дальні удари замість значних проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 22:01
Політика
"Томагавк" загрожує режиму путіна. Найглибші страхи росії надто помітні в медіапросторі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 16:56
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу.
Політика
Пасивність ЄС щодо росії б'є по самому Євросоюзу. "Тіньовий флот" рф продовжує скидати нафту в моря Європи – Politico
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 12:36
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Політика
Наземна війна загострюється, повітряна розширюється. Чи має зміна риторики Трампа якесь значення?
Переклад iPress – 06 жовтня 2025, 08:39
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється