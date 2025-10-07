Стали відомі лауреати Нобелівської премії з фізики

Їх визнали "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі"

Нобелівську премію з фізики отримають науковці Джон Кларк (Велика Британія), Мішель Деворе (Франція) та Джон Мартініс (США) "за відкриття макроскопічного квантово-механічного тунелювання та квантування енергії в електричному колі".

Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Минулого року Нобелівську премію з фізики отримали Джон Гопфілд і Джеффрі Гінтон за "основоположні відкриття і винаходи, що забезпечують машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж". Першими лауреатами Нобелівських премій 2025 року стали американські вчені Мері Брунков і Фред Рамсделл та японський учений Шимон Сакагучі.

У 1984 та 1985 роках троє науковців провели серію експериментів з електронним колом, створеним із надпровідників — компонентів, які можуть проводити струм без електричного опору. У цьому колі надпровідникові елементи були розділені тонким шаром непровідного матеріалу — така конструкція відома як Джозефсонівський перехід.

Удосконаливши схему та провівши вимірювання її різних властивостей, вони змогли керувати явищами, що виникали при проходженні струму, та досліджувати їх. Заряджені частинки, що рухалися надпровідником, утворювали систему, яка поводилася так, ніби це одна частинка, що охоплює все коло.

Ця макроскопічна система, подібна до частинки, спочатку перебуває у стані, коли струм тече без виникнення напруги. Система "застрягає" в цьому стані — ніби за бар’єром, який не може подолати. В експерименті вона проявляє свій квантовий характер, вириваючись із нульового напруження завдяки тунелюванню. Зміну стану системи фіксують за появою напруги.

Вчені також продемонстрували, що система поводиться згідно з передбаченнями квантової механіки: вона є квантизованою, тобто поглинає або випромінює лише певні, дискретні порції енергії.

"Чудово мати можливість відзначати те, як столітня квантова механіка постійно пропонує нові сюрпризи. Це також надзвичайно корисно, оскільки квантова механіка є основою всіх цифрових технологій", — сказав Олле Ерікссон, голова Нобелівського комітету з фізики.