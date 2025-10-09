Нобелівську премію з літератури 2025 року отримав угорський письменник
Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник і майстер філософської прози Ласло Краснахоркаї. Його творчість поєднує європейські й азійські культурні коди, досліджуючи межу між цивілізаційним порядком і хаосом.
Про це оголосив Нобелівський комітет у Стокгольмі.
Краснахоркаї це одна з найяскравіших постатей постмодерної літератури Європи. У своїх творах він створює похмурі, антиутопічні світи, де люди намагаються знайти сенс у реальності, що розпадається. Його стиль — це складна синтаксична структура, довгі речення і глибоке філософське осмислення буття.
"Він дуже "картографічний" письменник і поєднує у собі досвід Східної Європи, Заходу й Азії. Народився в Угорщині, тривалий час жив у Німеччині, подовгу мешкав у Китаї та США. Саме це культурне перехрестя зробило його ідеальним кандидатом для Нобеля", - прокоментувала книжкова оглядачка Аріна Кравченко.
Краснахоркаї вже багато років поспіль фігурував у списках фаворитів на Нобелівську премію, нарівні з такими авторами, як Салман Рушді. У 2015 році він отримав Міжнародну Букерівську премію, ставши першим лауреатом від Угорщини.
В одному з недавніх інтерв’ю Краснахоркаї публічно висловив підтримку Україні, назвавши війну "абсолютним жахом".
Він також різко розкритикував політичний режим в Угорщині, охарактеризувавши його як "психічно неврівноважену структуру", що не розуміє масштабу проблем, перед якими постала країна.
