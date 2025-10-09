Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нобелівську премію з літератури 2025 року отримав угорський письменник

09 жовтня 2025, 14:56
Фото: з вільних джерел
Він є автором глибоких антиутопій і філософської прози, що поєднує у своїй творчості європейський, азійський і західний досвід.

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник і майстер філософської прози Ласло Краснахоркаї. Його творчість поєднує європейські й азійські культурні коди, досліджуючи межу між цивілізаційним порядком і хаосом.

Про це оголосив Нобелівський комітет у Стокгольмі.

Краснахоркаї це одна з найяскравіших постатей постмодерної літератури Європи. У своїх творах він створює похмурі, антиутопічні світи, де люди намагаються знайти сенс у реальності, що розпадається. Його стиль — це складна синтаксична структура, довгі речення і глибоке філософське осмислення буття.

"Він дуже "картографічний" письменник і поєднує у собі досвід Східної Європи, Заходу й Азії. Народився в Угорщині, тривалий час жив у Німеччині, подовгу мешкав у Китаї та США. Саме це культурне перехрестя зробило його ідеальним кандидатом для Нобеля", - прокоментувала книжкова оглядачка Аріна Кравченко.

Краснахоркаї вже багато років поспіль фігурував у списках фаворитів на Нобелівську премію, нарівні з такими авторами, як Салман Рушді. У 2015 році він отримав Міжнародну Букерівську премію, ставши першим лауреатом від Угорщини.

В одному з недавніх інтерв’ю Краснахоркаї публічно висловив підтримку Україні, назвавши війну "абсолютним жахом". 

Він також різко розкритикував політичний режим в Угорщині, охарактеризувавши його як "психічно неврівноважену структуру", що не розуміє масштабу проблем, перед якими постала країна.

Раніше стали відомі лауреати Нобелівської премії з хімії 2025 року.

 

