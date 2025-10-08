Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Названо лауреатів Нобелівської премії з хімії 2025 року

08 жовтня 2025, 14:33
Названо лауреатів Нобелівської премії з хімії 2025 року
Фото: Нобелівський комітет
Нобелівську премію з хімії присудили Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону і Омару Ягхі
Нобелівську премію з хімії отримали Сусуму Кітаґава (Японія), Річард Робсон (Велика Британія) та Омар М. Ягі (Йорданія) за розроблення метал-органічних каркасів (MOF).
 
Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.
 
Цьогорічні лауреати створили молекулярні конструкції з великими просторами, крізь які можуть проходити гази й інші хімічні речовини.
 
Робота вчених допомогла створити "нові можливості у розв’язанні деяких із викликів, з якими стикається людство". Наприклад, вилучення із води ПФАС — так званих "вічних хімікатів", які мають надзвичайну стійкість до розкладання у природі та організмі людини. За стримування та очищення навколишнього середовища від ПФАС нині борються у ЄС.
 
Окрім того, метал-органічних каркаси допоможуть із розкладання залишків фармацевтичних препаратів у навколишньому середовищі, уловлюванням вуглекислого газу або збором води з повітря в пустельних регіонах.
