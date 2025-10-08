Названо лауреатів Нобелівської премії з хімії 2025 року

Нобелівську премію з хімії присудили Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону і Омару Ягхі

Нобелівську премію з хімії отримали Сусуму Кітаґава (Японія), Річард Робсон (Велика Британія) та Омар М. Ягі (Йорданія) за розроблення метал-органічних каркасів (MOF).

Про це йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Цьогорічні лауреати створили молекулярні конструкції з великими просторами, крізь які можуть проходити гази й інші хімічні речовини.

Робота вчених допомогла створити "нові можливості у розв’язанні деяких із викликів, з якими стикається людство". Наприклад, вилучення із води ПФАС — так званих "вічних хімікатів", які мають надзвичайну стійкість до розкладання у природі та організмі людини. За стримування та очищення навколишнього середовища від ПФАС нині борються у ЄС.

Окрім того, метал-органічних каркаси допоможуть із розкладання залишків фармацевтичних препаратів у навколишньому середовищі, уловлюванням вуглекислого газу або збором води з повітря в пустельних регіонах.