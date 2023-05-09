Нічна ракетна атака в Україні: ППО збила 23 ракети

російська армія з 4-х бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря атакувала Україну.

Вночі протиповітряна оборона знищила 23 крилаті ракети з 25, запущених російським агресором.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

"У ніч на "сакральне" 9 травня окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. За дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", йдеться в пості.

Це 5-та повітряна атака по Києву з початку травня.

Сьогоднішня нічна атака була здійснена з 4-ьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.