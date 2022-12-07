Нідерландах, Бельгії та Латвії завершують обмін готівкової гривні на євро - Нацбанк
07 грудня 2022, 18:28
Фото: xn--e1a7a.xn--j1amh
У Нідерландах, Бельгії та Латвії 9 грудня завершується програма обміну готівкової гривні на євро.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
"9 грудня 2022 року – останній день, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро", - йдеться в повідомленні.
У Нацбанку нагадують, що програми обміну готівкової гривні на євро в зазначених країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Національним банком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.
У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.
Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.
Нагадаємо, що цьогоріч інфляція у єврозоні досягла рекордних показників.