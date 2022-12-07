Нідерландах, Бельгії та Латвії завершують обмін готівкової гривні на євро - Нацбанк

У Нідерландах, Бельгії та Латвії 9 грудня завершується програма обміну готівкової гривні на євро.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"9 грудня 2022 року – останній день, коли українці в Нідерландах, Бельгії та Латвії мають змогу обміняти готівкові гривні на євро", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку нагадують, що програми обміну готівкової гривні на євро в зазначених країнах були започатковані на основі відповідних угод, укладених між Національним банком України та Центральним банком Нідерландів, Національним банком Бельгії та Банком Латвії.

У межах програми українці, які через війну вимушено покинули Україну та перебувають за кордоном, мали можливість обміняти наявну в них готівкову гривню на євро у визначених банках та фінансових установах відповідних країн для задоволення життєвих потреб.

Програми обміну завершуються через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну.