Нідерландські вчені назвали діагнози, які могли бути у ван Гога
Відповідне дослідження опублікували в International Journal of Bipolar Disorders, повідомляє "Громадське".
Дослідники провели інтерв'ю з трьома мистецтвознавцями, які добре обізнані з життям ван Гога, дослідили його листування та медичні записи про його стан, які збереглися. Після цього вони зробили припущення, які захворювання могли бути у художника.
Науковці заявили, що, ймовірно, у митця з'явився біполярний розлад та емоційно нестабільний розлад особистості ще у юнацькому віці. Його стан погіршився через зловживання алкоголем та недостатнє харчування. Це у поєднанні зі зростанням психосоціальної напруженості призвело до кризи, під час якої він відрізав собі вухо, сказали дослідники.
Далі лікарі припускають, що у ван Гога сталося два марення, однією з їхніх причин називають відмову від алкоголю. У художника загострилися психологічні розлади, що й призвело до самогубства.
Додатковим захворюванням також назвали скроневу або «приховану» епілепсію. Її характерні ознаки тривожні відчуття, думки та емоції, які виникають раптово. Напад може тривати від декількох секунд до декількох хвилин. Також люди з цією формою епілепсії можуть бачити галюцинації, відчувати запах і смак того, чого насправді немає.
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