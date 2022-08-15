Нідерландський суд призначив дату винесення вироку у справі малайзійського боїнгу

Окружний суд Гааги призначив попередню дату винесення рішення у справі збиття малайзійського лайнера MH17 над Донбасом у 2014 році на 17 листопада 2022 року.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що оголошення вердикту займе півдня і, ймовірно, продовжиться у другій половині дня.

"Будь-які зміни у кримінальному процесі можуть призвести до зміни попередньої дати оголошення рішення", - зазначили в суді.

Нагадаємо, що у катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів. Суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років, обвинувачення висунули чотирьом підозрюваним, трьом росіянам і одному українцю: Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.

Раніше повідомлялось, що російські хакери атакували поліцію Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17.