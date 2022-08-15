Нідерландський суд призначив дату винесення вироку у справі малайзійського боїнгу
Про це повідомляє Reuters.
Відзначається, що оголошення вердикту займе півдня і, ймовірно, продовжиться у другій половині дня.
"Будь-які зміни у кримінальному процесі можуть призвести до зміни попередньої дати оголошення рішення", - зазначили в суді.
Нагадаємо, що у катастрофі літака Malaysia Airlines 17 липня 2014 року на сході України загинули всі 298 осіб, які перебували на борту, у тому числі 196 громадян Нідерландів. Суд у справі розпочався 9 березня 2020 року після того, як міжнародна слідча група JIT збирала докази протягом років, обвинувачення висунули чотирьом підозрюваним, трьом росіянам і одному українцю: Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Олегу Пулатову та Леоніду Харченку.
Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. Прокуратура просить покарати довічним позбавленням волі усіх чотирьох обвинувачених.
Раніше повідомлялось, що російські хакери атакували поліцію Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17.
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