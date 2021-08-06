НОВИНИНідерландська спецслужба AIVD виявила серйозну російську кібератаку на ІТ-системи поліції в 2017 році.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російські хакери атакували поліцію Нідерландів під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІ
Хакерська група Cozy Bear, яка має зв'язки зі Службою зовнішньої розвідки Росії проникла в системи через сервер Академії поліції, повідомляє видання
Фото: з вільних джерел
Про це пише de Volkskrant на основі чотирьох анонімних джерел, передає "Європейська правда".
Хакерська група Cozy Bear, яка має зв'язки зі Службою зовнішньої розвідки Росії проникла в системи через сервер Академії поліції, повідомляє видання.
Злом поліція помітила лише після того, як про це повідомила AIVD. Це спричинило "велику паніку", оскільки поліцейські системи виявились погано захищеними. Але ще й тому, що поліція на той час була зайнята розслідуванням кримінальних справ щодо MH17.
Невідомо, чи були вкрадені якісь дані, кажуть інсайдери de Volkskrant.
Це пов’язано з тим, що поліцейська мережа дуже велика і складна, і тому що було вирішено якомога швидше вивести росіян із систем. "Було багато знаків запитання. Як довго вони були в системі? Це було вперше? Чи вони вже збирали дані? Це було незрозуміло" – сказало одне з джерел.
Ні поліція, ні AIVD не хочуть відповідати на питання про хакерство.
Нагадаємо, що Окружний суд Гааги у понеділок 7 червня розпочав розгляд по суті у кримінальній справі про збиття рейсу MH17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.
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08 06 2021 13:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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