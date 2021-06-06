Суд у Нідерландах розпочне розгляд справи МН17 по суті з трьох питань

Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року

Наступне засідання суду в справі про катастрофу рейсу MH17 відбудеться 7 червня 2021 року о 10:00, за місцевим часом.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, тоді ж суд розпочне розгляд справи по суті.

Згідно з попереднім графіком, наступний блок слухань відбудеться з 7 червня 2021 року по 25 червня 2021 року. Серед ключових питань – зброя, якою було збито літак рейсу МН17, місце запуску ракети, роль чотирьох підсудних.

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Інтереси одного з чотирьох обвинувачених - Пулатова, який висловив бажання долучитися до процесу, представляють адвокати нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Окружний суд Гааги в березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.