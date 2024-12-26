Нідерланди дадуть Україні ще €6 млрд

Посол Нідерландів Алле Дорхаут наголосив, що підтримка України - "в інтересах Європи".

Нідерланди вже надали Україні допомоги на суму 3,8 мільярда євро, і у планах - надати ще шість мільярдів євро.

Про це повідомив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут в інтерв’ю Укрінформу.

"Протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб – морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою… Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів", - сказав посол.

Таким чином, за його словами, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли.

Він наголосив, що підтримка Нідерландами України - "в інтересах Європи". Мовляв, надаючи її, Нідерланди стоять "на захисті своєї безпеки", захиють і свої "процвітання і цінності".

"Отже, процес вашого вступу до Європейського Союзу дуже важливий. У Договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку. Тож це не лише про єдиний ринок. Коли війна закінчиться, ЄС обов’язково матиме довгострокові відносини з Україною, і я вважаю, що все, що ЄС і країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміститься в бік економічної підтримки, відновлення тощо", - зазначив Дорхаут.