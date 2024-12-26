Нідерланди дадуть Україні ще €6 млрд
26 грудня 2024, 16:09
Посол Нідерландів Алле Дорхаут наголосив, що підтримка України - "в інтересах Європи".
Нідерланди вже надали Україні допомоги на суму 3,8 мільярда євро, і у планах - надати ще шість мільярдів євро.
Про це повідомив посол Нідерландів в Україні Алле Дорхаут в інтерв’ю Укрінформу.
"Протягом останніх трьох років Нідерланди підтримують Україну в різний спосіб – морально, гуманітарною допомогою, допомогою у відновленні, економічною, а також військовою допомогою… Наразі вже надійшло 3,8 млрд євро, але у планах ще шість мільярдів", - сказав посол.
Таким чином, за його словами, Нідерланди виділили понад 10 млрд євро військової допомоги, з яких майже чотири вже надійшли.
Він наголосив, що підтримка Нідерландами України - "в інтересах Європи". Мовляв, надаючи її, Нідерланди стоять "на захисті своєї безпеки", захиють і свої "процвітання і цінності".
"Отже, процес вашого вступу до Європейського Союзу дуже важливий. У Договорі про Європейський Союз є окреме положення про безпеку. Тож це не лише про єдиний ринок. Коли війна закінчиться, ЄС обов’язково матиме довгострокові відносини з Україною, і я вважаю, що все, що ЄС і країни-члени зараз роблять щодо надання військової допомоги Україні, частково зміститься в бік економічної підтримки, відновлення тощо", - зазначив Дорхаут.
Окремо він сказав про підтримку української енергетики. Каже, країна постійно шукає нові можливості, щоб Україні допомогти пережити складну зиму.
"Для Нідерландів енергетика є одним із пріоритетів у допомозі Україні. Ми вже багато зробили для вашої підтримки країни, і ми постійно шукаємо нові можливості. Колеги постійно на зв’язку з українською стороною, щоб зрозуміти, як ще ми можемо допомогти Україні пережити цю зиму", - підкреслив дипломат.