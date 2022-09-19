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Нідерланди хочуть більше морських вітрових електростанцій, амбіції зросли втричі
Уряд хоче побудувати на морі більше вітрових електростанцій, ніж планувалося раніше
Фото: orsted.com
Про це повідомляє NOS.
"Уряд хоче побудувати на морі більше вітрових електростанцій, ніж планувалося раніше", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у 2050 році вітрові електростанції в Північному морі повинні виробляти 70 гігават електроенергії, а у 2040 році планується досягти показника в 50 гігават.
На сьогодні уряд уже працює над тим, щоб до 2030 року отримати близько 21 гігават, що становить близько 75% поточного споживання електроенергії в країні.
Крім того, уряд має плани виробництва в Північному морі водню.
Як повідомлялося, Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 млрд євро. Вона передбачає співпрацю у галузі розвитку прибережної вітроенергетики та зеленого водню.
До 2030 року країни Північного моря планують виробляти не менше 65 ГВт електроенергії, а до 2050 року - 150 ГВт. У спільній декларації країни Північного моря заявляють про намір стати "Зеленою електростанцією Європи".
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19 09 2022 20:40 МЕДІА
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