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Нідерланди хочуть більше морських вітрових електростанцій, амбіції зросли втричі

Уряд хоче побудувати на морі більше вітрових електростанцій, ніж планувалося раніше
Уряд Нідерландів хоче звести більше морських вітрових електростанцій.
Нідерланди хочуть більше морських вітрових електростанцій, амбіції зросли втричі Фото: orsted.com
Про це повідомляє  NOS.
 
"Уряд хоче побудувати на морі більше вітрових електростанцій, ніж планувалося раніше", - йдеться у повідомленні.
 
Зазначається, що у 2050 році вітрові електростанції в Північному морі повинні виробляти 70 гігават електроенергії, а у 2040 році планується досягти показника в 50 гігават.
 
На сьогодні уряд уже працює над тим, щоб до 2030 року отримати близько 21 гігават, що становить близько 75% поточного споживання електроенергії в країні.
 
Крім того, уряд має плани виробництва в Північному морі водню.
 
Як повідомлялося, Німеччина, Данія, Нідерланди та Бельгія підписали угоду про вітрову енергію на 135 млрд євро. Вона передбачає співпрацю у галузі розвитку прибережної вітроенергетики та зеленого водню.
 
До 2030 року країни Північного моря планують виробляти не менше 65 ГВт електроенергії, а до 2050 року - 150 ГВт. У спільній декларації країни Північного моря заявляють про намір стати "Зеленою електростанцією Європи".
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19 09 2022 20:40
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