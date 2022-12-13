Нідерланди хочуть створити спеціальний трибунал щодо росії

Нідерланди хочуть організувати спеціальний трибунал для суду над винними у війні росії проти України. Якщо буде потреба в такому "трибуналі з питань агресії", його можна створити в Гаазі.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Вопке Хукстра зазначив, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі не зможе взяти на себе цю справу, тому необхідно створити окремий судовий орган. Він запевнив, що Нідерланди та інші члени ЄС шукатимуть міжнародну підтримку і фінансування для втілення цієї ініціативи.

Раніше прокурор МКС Карім Хан, який керує розслідуванням воєнних злочинів росіян на території України, попередив про можливість фрагментації та заявив, що його суд насправді найкраще підходить для судових процесів, пов'язаних із злочинами агресії.

Українська влада пояснює свою позицію щодо створення окремого трибуналу тим, що діючі органи міжнародної юрисдикції не взмозі притягти до відповідальності саме політичних та військових керівників рф, які віддають накази, а не лише виконавців.

Раніше повідомлялось, що лідери "Групи семи" за підсумками зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть до відповідальності російського диктатора путіна за вторгнення в Україну.