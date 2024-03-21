Нідерланди куплять авіаційне озброєння для українських F-16

Влада Нідерландів закупить авіаційне озброєння для винищувачів F-16, які незабаром будуть передані Україні.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Нідерландів.

"Нідерланди виділять понад 150 млн євро на закупівлю озброєння класу "повітря-земля" для винищувачів F-16, що очікують передачі в Україну", - заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

Контракт на їх закупівлю буде укладений безпосередньо з виробником.

Крім того, Нідерланди придбають для України розвідувальні безпілотники на суму 200 млн євро. Це робиться за погодження з іншими партнерами і ЗСУ.

"Ці дрони вже використовуються і зарекомендували себе на полі бою", -додала міністерка Оллонгрен.

Про яке саме авіаційне озброєння йде мова не відомо, але найімовірніше, це про керовані бомби, зокрема, JDAM. Їх далекобійна версія JDAM-ER активно застосовується українськими винищувачами МиГ-29 і Су-27.

Українська авіація використовує 230 кілограмові авіабомби з модулем управління, але для F-16 можуть бути закуплені потужніші 910 кг бомби.

В залежності від швидкості польоту носія і висоти застосування максимальна дальність таких боєприпасів може сягати 72 кг.

Можливо Україні закуплять протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM, які застосовуються для ураження ворожих радіолокаційних систем і засобів протиповітряної оборони.

Наразі ці боєприпаси використовуються у найпростішому з трьох доступних режимів через відсутність інтеграції з бортовою електронікою українських літаків.