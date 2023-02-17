Нідерланди можуть купити у США системи HIMARS

За оцінками американців, якщо угода відбудеться, її вартість становитиме близько 670 мільйонів доларів.

Державний департамент США санкціонував можливий продаж Нідерландам ракетних комплексів HIMARS і супутнього обладнання.



Про це повідомляє телерадіокомпанія NOS.

У міністерстві оборони Нідерландів кажуть, що жодних угод ще не підписано. У США прийнято, щоб уряд повідомляв про те, що наближається велика угода з продажу зброї. За словами американців, Нідерланди зацікавлені у двадцяти ракетних комплексах HIMARS та іншому озброєнні.

Торік, у жовтні,стало зрозуміло, що Нідерланди отримають доступ до реактивної артилерії вперше з 2004 року. Державний секретар оборони Ван дер Маат тоді заявив, що хоче придбати таке озброєння на сотні мільйонів євро.

Ван дер Маат писав тоді до парламенту, що війна в Україні підкреслила необхідність "мати можливість діяти в усіх частинах спектра насильства". За даними Міноборони, на це має бути витрачено від 250 мільйонів до 1 мільярда євро.



Планувалося, що угоду про закупівлю буде підписано на початку цього року. Кінцевий термін поставки - кінець 2023 року.