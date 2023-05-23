Нідерланди можуть першими надати F-16 Україні

Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак вважає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

Про це інформує видання Politico.

"Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі", заявив Сак.

Нідерланди мають 24 винищувачі F-16, які є оперативно придатними до розгортання" і "залишатимуться у використанні до середини 2024 року, пише видання.

"Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу", – говорить МО Нідерландів.

Крім того, Нідерланди мають ще 18 винищувачів F-16, які більше не використовують в оперативних цілях і також можуть бути використані за іншим призначенням, йдеться в матеріалі.

12 з 18 літаків спочатку планувалося передати приватній компанії, але передачу відклали, заявляє міністерство оборони Нідерландів.