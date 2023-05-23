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Нідерланди можуть першими надати F-16 Україні

23 травня 2023, 10:41
Нідерланди можуть першими надати F-16 Україні
Фото: commons.wikimedia.org
Радник міністра оборони України Олексія Резнікова Юрій Сак вважає, що Нідерланди мають можливість першими надати Києву винищувачі F-16.

Про це інформує видання Politico.

"Нідерланди перебувають у становищі, щоб стати першою країною, яка подарує винищувачі", заявив Сак. 

Нідерланди мають 24 винищувачі F-16, які є оперативно придатними до розгортання" і "залишатимуться у використанні до середини 2024 року, пише видання. 

"Після цього вони будуть доступні для іншого призначення, наприклад, для продажу", – говорить МО Нідерландів.

Крім того, Нідерланди мають ще 18 винищувачів F-16, які більше не використовують в оперативних цілях і також можуть бути використані за іншим призначенням, йдеться в матеріалі. 

12 з 18 літаків спочатку планувалося передати приватній компанії, але передачу відклали, заявляє міністерство оборони Нідерландів.

НідерландиУкраїнаF-16

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