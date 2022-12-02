Нідерланди нададуть Україні обладнання для відновлення енергоінфраструктури

Нідерланди нададуть Україні обладнання для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок атак рф.

Про це повідомляє Міненерго.

Зокрема, заступниця міністра енергетики України Юлія Підкоморна зустрілася з представниками Міністерства економіки та кліматичної політики, а також Міністерства закордонних справ Нідерландів. Під час зустрічі обговорювалося продовження допомоги для подолання наслідків масованих ракетних обстрілів рф.

"Також на зустрічі обговорювалася важливість застосування новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій у повоєнному відновленні України, розвитку альтернативних видів палива з метою недопущення енергетичного шантажу Європи країною-агресором", – йдеться у повідомленні.

Нідерланди пообіцяли подальшу підтримку України, зокрема, українського енергетичного сектору.

Крім того, Підкоморна взяла участь у заходах в рамках міжнародної конференції "Offshore Energy22", де обговорювалося створення умов для міжнародної співпраці у галузі водневої енергетики та план заходів для великомасштабного виробництва та експорту-імпорту водню.

"У рамках конференції було відзначено суттєву роль України як учасника реалізації Європейської водневої стратегії та її масштабний інвестиційний потенціал в галузі водневої енергетики", – заявили в Міненерго.

Нагадаємо, що Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь, який допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.