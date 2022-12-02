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Нідерланди нададуть Україні обладнання для відновлення енергоінфраструктури

02 грудня 2022, 11:10
Нідерланди нададуть Україні обладнання для відновлення енергоінфраструктури
Фото: з вільних джерел
Нідерланди нададуть Україні обладнання для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, які постраждали внаслідок атак рф.

Про це повідомляє Міненерго.

Зокрема, заступниця міністра енергетики України Юлія Підкоморна зустрілася з представниками Міністерства економіки та кліматичної політики, а також Міністерства закордонних справ Нідерландів. Під час зустрічі обговорювалося продовження допомоги для подолання наслідків масованих ракетних обстрілів рф.

"Також на зустрічі обговорювалася важливість застосування новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій у повоєнному відновленні України, розвитку альтернативних видів палива з метою недопущення енергетичного шантажу Європи країною-агресором",  йдеться у повідомленні.

Нідерланди пообіцяли подальшу підтримку України, зокрема, українського енергетичного сектору.

Крім того, Підкоморна взяла участь у заходах в рамках міжнародної конференції "Offshore Energy22", де обговорювалося створення умов для міжнародної співпраці у галузі водневої енергетики та план заходів для великомасштабного виробництва та експорту-імпорту водню.

"У рамках конференції було відзначено суттєву роль України як учасника реалізації Європейської водневої стратегії та її масштабний інвестиційний потенціал в галузі водневої енергетики", – заявили в Міненерго.

Нагадаємо, що Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні мобільний польовий госпіталь, який допоможе рятувати життя поблизу лінії фронту.

Нідерландидопомогаенергетична безпекаенергопостачання

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