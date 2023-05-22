Нідерланди найближчим часом почнуть підготовку українських льотчиків на F-16

За словами міністра, партнери зазвичай швидко переходять до реалізації подібних рішень.

Навчання українських військових застосуванню винищувачів F-16 американського виробництва розпочнеться дуже скоро.

Про це розповів міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра у Брюсселі, пише RTL Nieuws.

Політик не став уточнювати конкретні дати чи місяці, коли перші пілоти розпочнуть підготовку, а також уточнювати, чи проходитимуть відповідні заходи в його країні або за участі нідерландських літаків та інструкторів, оскільки не хоче нашкодити міжнародній співпраці в межах "авіаційної коаліції".

"Але завжди було так, що після того, як ми ухвалювали принципове рішення, ми зазвичай дуже швидко переходили до його втілення", – зазначив Хукстра.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що згоден на старт навчання українських пілотів на винищувачах F-16.