Нідерланди не мають табу щодо винищувачів F-16 — глава МЗС

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра сказав, що дуже важливо, аби Україна утримала свої позиції на полі бою.

Про питання щодо запиту на винищувачі F-16 України до Нідерландів, міністр нагозаявив, що табу немає, але цю дискусію краще проводити за зачиненими дверима.

Пише агенство Укрінформ.

“Загалом, жодних табу для нас немає. Але цю дискусію краще проводити за зачиненими дверима і завжди в тісній співпраці з нашими союзниками”, - заявив міністр Нідерландів.

Дуже важливо, щоб Україна утримала свої позиції на полі бою, сказав Гукстра.

Міністр пояснив, як буде розподілено 2,5 млрд євро, які в цьому році Нідерланди планують виділити на підтримку України:

“Значну суму буде виділено на військову підтримку. Як я вже сказав, дуже важливо, щоб Україна утримала свої позиції на полі бою і щоб вона, зрештою, показала росії, що неспровокована, незаконна та жорстока агресія неприпустима. Це асигнування також включає гуманітарну допомогу та якнайшвидше відновлення, щоб допомогти українцям, які зараз страждають від наслідків, наприклад, через те, що вони втратили свої домівки, або через те, що росія цілеспрямовано руйнує цивільну інфраструктуру. Таким чином, ці гроші також будуть використані для відновлення критичної інфраструктури електро- та водопостачання”.