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ПОЛІТИКА

Нідерланди відправлять 230 військових для навчання українських бійців

21 лютого 2023, 09:18
Нідерланди відправлять 230 військових для навчання українських бійців
Фото: з вільних джерел
У 2023 році голландські інструктори навчать 30 000 українських військових. Перші 30 нідерландських військовослужбовців розпочнуть навчання у квітні та травні.

У цьому році Нідерланди планують відправити ще 230 військовослужбовців до Німеччини для тренування українських бійців.

Про це повідомляє NOS.

"Міністр закордонних справ Вопке Гукстра, міністр оборони Кайса Оллонгрен та міністр міжнародної торгівлі та розвитку співробітництва Лісьє Шрайнемахер написали до Палати представників, що сприятимуть та долучаться до підготовки загалом 30 000 українських військових", - пишуть ЗМІ.

Перші 30 нідерландських військовослужбовців мають бути відправлені на чотири тижні у квітні та травні. Інші 200 - повинні прибути в серпні та вересні й провести шість тижнів на навчаннях.

Окрім цього, впродовж року нідерландські військовослужбовці братимуть участь у тренуваннях українських військових у Великій Британії.

"Враховуючи масштабну мобілізацію в росії, підготовка українських військових є важливою для української стійкості", - підкреслили глави міністерств Нідерландів.

Нагадаємо, 20 лютого Король Чарльз III відвідав українських бійців, які навчаються в Британії.

Нідерландивійнавійськові навчання

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