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Нідерланди не виключають можливості відправки військ в Україну

28 лютого 2024, 09:09
Нідерланди не виключають можливості відправки військ в Україну
НАТО мають розглядати усі варіанти допомоги Києву, у тому числі відправку військ Альянсу в Україну.

Про це заявив глава Генштабу армії Нідерландів генерал Онно Ейхельсгейм, пише NL Times.

"Я думаю, слід залишити всі варіанти відкритими, щоб побачити, як ви можете найкраще підтримати Україну", - сказав Генштабу армії Нідерландів.

За його словами, Україна не просила Нідерланди спрямувати війська і наразі немає сенсу це обговорювати.

Ейхельсгейм додав, що якби західні військові прийшли в Україну, їм довелося б діяти у складі коаліції і що це може статися або через НАТО, або через альянс 10-15 країн.

"Було б дуже дивно, якби це зробила одна або дві країни", - підсумував генерал. 

Днями словацький прем'єр заявив, що деякі країни НАТО та ЄС готові ввести свої війська до України.

 

Нідерландивійнавійська

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