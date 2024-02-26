Деякі країни НАТО та ЄС готові ввести свої війська до України – заява словацького прем'єра

Водночас Фіцо наголосив, що Словаччина, яка є членом НАТО та ЄС, не надсилатиме військових в Україну.

Декілька країн-членів НАТО і ЄС обговорюють можливість відправки своїх військових до України на основі двосторонніх угод.

Про це заявив відомий своїми проросійськими поглядами прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю європейських лідерів у Парижі, передає The Telegraph.

"Я обмежусь тим, що скажу, що ці тези (під час підготовки до паризької зустрічі) означають, що ряд країн-членів НАТО та ЄС вважають, що вони надішлють свої війська в Україну на двосторонній основі. Я не можу сказати, з якою метою і що вони там повинні робити", – сказав Фіцо.

Він наголосив, що Словаччина, яка є членом НАТО та ЄС, не надсилатиме військових в Україну.