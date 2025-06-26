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ПОЛІТИКА

Нідерланди передадуть Україні 20 машин Ermine для евакуації поранених

26 червня 2025, 11:14
Нідерланди передадуть Україні 20 машин Ermine для евакуації поранених
Фото: з вільних джерел
Машини призначені для евакуації поранених.

Міністерство оборони Нідерландів підписало контракт із дочірньою компанією Rheinmetall Defence Nederland BV на постачання Україні 20 машин Ermine.

Про це йдеться у повідомленні оборонного концерну 25 червня. Машини призначені для евакуації поранених.

Транспортні засоби мають бути поставлені українським збройним силам у 2026 році, посилюючи їхні можливості щодо евакуації поранених поблизу лінії фронту. 

"Ми вдячні за довіру до наших можливостей. Ermine – це інноваційне та ефективне рішення для сучасного поля бою", – наголосив генеральний директор Rheinmetall Defence Nederland BV Коен ван Леувен.

Модульне сімейство Ermine в даний час складається з UGV (наземний дрон), баггі з бічною посадкою та квадроцикла. Варіанти, які зараз замовляються, є пілотованими або безпілотними наземними транспортними засобами.

Завдяки гібридній технології машина може перевезти до однієї тонни корисного навантаження, дальність їзди становить понад 1000 км залежно від конфігурації машини. 

Компанія заявляє, що цей контракт знаменує першу значну віху для Ermine, надає підтримку збройним силам України, а також сприятиме розвитку оборонної промисловості Нідерландів.

Нагадаємо, у вівторок, 24 червня, Амстердам оголосив про виділення нового великого пакета військової допомоги для України. 

В межах пакета на 175 млн євро українська армія отримає 100 радарів для виявлення дронів і 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених. 

Нідерландивійнадопомога УкраїніRheinmetall

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