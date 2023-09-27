Нідерланди передадуть Україні F-16 вже наступного року
Про це повідомляє MSNBC.
"Підготовка українських пілотів та техперсоналу для літаків F-16, ймовірно, триватиме шість-вісім місяців", - заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
Вона додала, що насправді не знаємо, скільки займе ця підготовка, тому ми оцінюємо в 6-8 місяців, що дійсно дуже швидко, якщо порівнювати з навчанням, яке ми проводимо з нашими пілотами.
"Але це залежить від багатьох факторів", - додала Оллонгрен.
Наразі Нідерланди працюють над тим, щоб якомога раніше запустити навчальний центр, що працюватиме в Румунії.
Минулого тижня стадо відомо, що Канада долучиться до навчання українців на F-16.