Нідерланди передадуть Україні F-16 вже наступного року

Винищувачі F-16 Україна отримає вже наступного року, наразі Нідерланди працюють над запуском навчального центру, що працюватиме в Румунії.

Про це повідомляє MSNBC.

"Підготовка українських пілотів та техперсоналу для літаків F-16, ймовірно, триватиме шість-вісім місяців", - заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Вона додала, що насправді не знаємо, скільки займе ця підготовка, тому ми оцінюємо в 6-8 місяців, що дійсно дуже швидко, якщо порівнювати з навчанням, яке ми проводимо з нашими пілотами.

"Але це залежить від багатьох факторів", - додала Оллонгрен.

Наразі Нідерланди працюють над тим, щоб якомога раніше запустити навчальний центр, що працюватиме в Румунії.

Минулого тижня стадо відомо, що Канада долучиться до навчання українців на F-16.