Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Нідерланди передають Україні обладнання і ракети до F-16

06 вересня 2024, 18:09
Нідерланди передають Україні обладнання і ракети до F-16
Фото: naked-science
Йдеться про допомогу на загальну суму 80 мільйонів євро.
Нідерланди передають Україні обладнання для технічного обслуговування і ракети класу "повітря-повітря" до багатоцільових винищувачів F-16.
 
Про це на засіданні Контактної групи з питань оборони України оголосив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.
 
Він не повідомив жодних деталей про кількість і типи обладнання, а також не назвав терміни. Намір полягає у тому, аби доставити допомогу якомога скоріше.
 
"Повітряні судна F-16 потребують підтримки і запасних частин для обслуговування, інакше вони не будуть літати. Нідерланди поставлять приладдя на суму вартістю 80 мільйонів євро. Окрім великої кількості запасних частин, засоби включають генератори, малі транспортні засоби, важливі матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти і сходові прольоти. Завдяки ракетам "повітря-повітря" Україна може збивати ворожий літак", - наголосив Брекельманс.
 
війна в Україніросія окупантивинищувач f-16Нідерланди

Останні матеріали

Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Політика
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Який досвід з війни Єгипту з Ізраїлем може використати Україна – Том Купер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 16:29
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: Битва за Покровськ. Зробіть цвинтар надій путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 11:16
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Бізнес & Фінанси
Час для фінансування України спливає. ЄС совається, поки Київ горить – Ослунд, Фрід та Волкер
Переклад iPress – 05 вересня 2024, 08:35
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Політика
Як двоє українських пілотів-асів пролобіювали F-16. Вони не побачать, чи допоможуть ці літаки захистити Україну – WSJ
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 16:46
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Політика
Байден повинен відмовитися від своєї половинчастої політики щодо України. Поки не пізно – Джозеф Боско
Переклад iPress – 04 вересня 2024, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється