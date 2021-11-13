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Нідерланди першими у Західній Європі повернули частковий локдаун

Рютте сказав, що уряд змушений піти на такий крок через рекордну кількість випадків інфікування та збільшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив про часткове відновлення локдауну на три тижні для стримування поширення коронавірусу.
Нідерланди першими у Західній Європі повернули частковий локдаун Марк Рютте. Фото: Reuters

Про це пише ВВС, повідомляє "Європейська правда".

Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула обмеження для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Рютте сказав, що уряд змушений піти на такий крок через рекордну кількість випадків інфікування та збільшення кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

Обмеження почнуть діяти у суботу ввечері та передбачають, що неосновні магазини закриватимуться о 18:00, а супермаркети, кафе, ресторани та готелі - о 20:00.

Закриття о 18:00 стосується казино та саун, а також перукарень та секс-працівників.

Професійний та аматорський спорт продовжиться, але без глядачів.

Вдома дозволяється приймати до чотирьох гостей віком від 13 років. Якнайбільше людей мають працювати з дому.

Кінотеатри та театри залишаться відкритими. Соціальне дистанціювання 1,5 м знову вводиться там, де не вимагаються COVID-перепустки.

Останні щоденні дані у п'ятницю показали 16 287 нових випадків коронавірусу, що трохи менше рекордного показника четверга, але на третину більше, ніж минулого тижня.

Показники вакцинації в Нідерландах відносно високі: 82,4% людей віком від 12 років отримали дві дози вакцини, що становить 73% від загальної чисельності населення.

Нагадаємо, що напередодні Німеччина повідомила про рекордні 50 196 нових випадків коронавірусу в четвер, четвертий день поспіль зафіксувавши новий денний максимум.

 
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13 11 2021 13:13
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