Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Нідерланди планують легалізувати евтаназію для дітей до 12 років

Багато дискусій також зосереджені на тому, чи здатні діти в такому ранньому віці прийняти рішення про завершення життя.
Уряд Нідерландів планує легалізувати евтаназію для невиліковно хворих дітей, яким ще не виповнилось 12 років
Нідерланди планують легалізувати евтаназію для дітей до 12 років «Діти за гратами». СІЗО № 4 для неповнолітніх («Лебедівка»), Санкт-Петербург, Росія. Неповнолітні містяться в камерах разом з дорослими злочинцями, які тримають підлітків в найжорстокішій покорі. В ізоляторі немає умов для приготування якісної їжі, відсутній медичний догляд. Хворих на туберкульоз і СНІД «лікують» аспірином. Неповнолітні ув'язнені зазнають насильства і здирства, не мають можливості отримувати побачення з рідними з інших регіонів і часто проводять в ув'язненні терміни, що перевищують отримані за вироком. Фото: Ліззі Садін (Lizzie Sadin)

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Міністр охорони здоров'я Гуго де Йонг анонсував розробку правил для цієї практики, які, як очікується, будуть впроваджені в наступні кілька місяців.

Дитяча евтаназія у Нідерландах сьогодні дозволена тільки для неповнолітніх віком від 12 років і новонароджених за згодою їх батьків.

У віці від 12 до 16 років дітям потрібна згода батьків. Починаючи з 16 років потрібна тільки згода пацієнта.

Наразі немає ніяких юридичних положень, що стосуються дітей віком від 1 до 12 років, і педіатри закликають це змінити.

Медичне дослідження дійшло до висновку, що зміна правил буде застосовуватися тільки до невеликої групи з п'яти-десяти дітей на рік, для яких паліативної допомоги недостатньо, щоб полегшити страждання, пояснив де Йонг.

У більшості цих випадків пацієнти страждають через рак або порушення обміну речовин.

Це питання протягом місяців викликало запеклі дебати в чотирьохпартійній правлячій коаліції країни. Християнські партії, зокрема, рішуче заперечують проти надання допомоги у самогубстві.

Багато дискусій також зосереджені на тому, чи здатні діти в такому ранньому віці прийняти рішення про завершення життя.

Нідерланди і сусідня Бельгія стали першими країнами в світі, що легалізувала евтаназію в 2002 році, але пацієнти повинні відповідати суворим критеріям, перш ніж може бути проведена процедура.

Згідно з законодавством Нідерландів, кандидати на евтаназію повинні відчувати "нестерпні і нескінченні страждання", і повинні просити померти "щиро і переконливо". Процедура також повинна бути схвалена як мінімум двома лікарями.

Читайте також: У Нідерландах повідомили про першу смерть після повторного зараження коронавірусом

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 10 2020 17:13
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Яке джерело опалення краще для заміського будинку?

Яке джерело опалення краще для заміського будинку?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.