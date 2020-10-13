У Нідерландах повідомили про першу смерть після повторного зараження коронавірусом

Нідерландські вчені повідомили, що 89-річна жінка померла після того, як у неї вдруге підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19. Це вперше повідомляють про смерть після повторного інфікування.

Як пише "Громадське", про це йдеться у «прийнятому рукописі» дослідження, яке нідерландські науковці опублікували в Oxford Academic.

89-річна жінка лікувалася від рідкісної форми лімфоми — макроглобулінемії Вальденстрема. Це захворювання лікується, але загалом є невиліковним.

На початку цього жінка потрапила до лікарні у відділення невідкладної допомоги. Із симптомів у неї була лихоманка та сильний кашель. Тест на COVID-19 виявився позитивним. У лікарні пацієнтка пробула 5 днів, після чого симптоми зникли, крім постійного відчуття втоми.

Через два місяці після того, як нідерландка розпочала курс хіміотерапії. Через два дні після початку курсу в неї знов підвищилася температури, з'явився кашель і задишка.

Тест на COVID-19 знов виявився позитивним. На восьмий день після повторного інфікування у жінки погіршився стан, а через два тижні вона померла.

Як це пояснюють вчені?

Науковці мали доступ до зразків, які тестували під час першого та другого зараження. Вони заявляють, що генетичний склад вірусу відрізнявся настільки, що зміни неможливо пояснити еволюцією інфекції в організмі людини. Тому вчені наголошують, що жінка повторно заразилася.

Що нам дає це дослідження?

Коронавірусне захворювання COVID-19 досить нове, його вперше виявили у грудні 2019 року. Тому вчені поки не знають, чи у всіх людей з'являється імунітет до захворювання, наскільки він ефективний.

А це дослідження каже, що заразитися коронавірусом можна повторно. Водночас варто не забувати, що у літньої жінки, яка померла, був послаблений імунітет через онкологію та хіміотерапію, через що, ймовірно, вона була у зоні ризику.

Крім того, у дослідженні згадується про повторне інфікування 25-річного американця. Він вперше захворів у березні, а повторно — у червні. Вчені теж заявляють, що генетичний склад вірусу відрізнявся у березні та червні, тому йдеться саме про те, що пацієнт двічі підхоплював коронавірус.

Чому стається повторне інфікування та як це вплине на людей у довгостроковій перспективі — вчені ще мають з'ясувати.

Нагадаємо, що раніше в Нідерландах запустили додаток, що попереджає про ризик зараження коронавірусом