У Нідерландах запустили додаток, що попереджає про ризик зараження коронавірусом

У Нідерландах запустили мобільний додаток, який відстежує контакти людей і попереджає про ризик зараження коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“У Нідерландах запрацював додаток CoronaMelder, щоб дозволить захиститися від коронавірусу. Якщо ви пройдете тест і він буде позитивним, через додаток можна повідомити кожного, з ким були в контакті навіть 15 хвилин. Цим людям рекомендовано карантин та зробити тест”, - йдеться у повідомленні.

Роботу над додатком було завершено в середині серпня, але Нідерланди мали прийняти закон, що регулюватиме його використання. Також перед запуском додаток було протестовано.

Зазначається, що багато уваги було приділено питанню конфіденційності. Тож, якщо користувач додатку отримує позитивний тест, фахівець медичної служби спочатку має дати дозвіл на інформування всіх, хто опинився у групі ризику через контакт з хворим.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте у своєму зверненні щодо ситуації навколо коронавірусу наголосив, що якщо кількість хворих не буде зменшуватися, будуть потрібні додаткові заходи.

Він зазначив, що кілька днів поспіль фіксують майже 6000 нових випадків хворих. Тож, не виключено, що вже наступного тижня з’являться нові правила і буде запроваджено жорсткіші заходи боротьби з коронавірусом. У понеділок група експертів має представити нові рекомендації уряду.

У Нідерландах на три тижні посилили обмежувальні заходи через сплеск захворювання на COVID-19. Ресторани мають зачинятися о 22:00, останні відвідувачі можуть зайти до закладу о 21:00. Проводити великі спортивні заходи, змагання заборонено, не можна збиратися групами більше 4 осіб, приймати дома більше 3 гостей. Також попередня реєстрація обов’язкова не тільки в ресторанах, а й під час відвідування салонів краси, перукарень (йдеться про контактні професії). У супермаркетах робити покупки треба з візком. У магазинах, музеях, вокзалах, театрах, громадських місцях треба носити маски. Дистанція 1,5 метра обов'язкова.

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