Нідерланди планують побудувати дві атомні електростанції

Згідно з угодою, країна підвищить амбіції своїх існуючих кліматичних цілей до 2030 року з 49-відсоткового скорочення нижче рівня 1990 року до "принаймні" 55-відсоткового скорочення

Уряд Нідерландів підписав нову коаліційну угоду, яка передбачає будівництво двох атомних електростанцій, щоб досягти більш амбітних кліматичних цілей.

Про це пише Politico, повідомляє "Європейська правда".

Ліберальна партія VVD прем’єр-міністра Марка Рютте, центристська D66, Християнсько-демократична CDA і Християнський союз досягли коаліційної угоди, завершивши дев’ять місяців коаліційних переговорів і проклавши шлях для Рютте на четвертий термін.

Угода містить сильний внутрішній поштовх до використання енергії з нульовим викидом вуглецю, з рішенням продовжити термін експлуатації атомної електростанції в місті Борсселе і побудувати ще дві.

Згідно з угодою, країна підвищить амбіції своїх існуючих кліматичних цілей до 2030 року з 49-відсоткового скорочення нижче рівня 1990 року до "принаймні" 55-відсоткового скорочення. Щоб забезпечити досягнення цілі, сторони домовилися, що "наша політика буде зосереджена на вищій цілі, яка становитиме близько 60% до 2030 року".

Новий уряд розділить Міністерство клімату та економіки, створивши посаду міністра клімату, який відповідатиме за фонд клімату та перехідного періоду в розмірі 35 мільярдів євро. Ці гроші будуть спрямовані на будівництво інфраструктури для електроенергії, тепла, водню та CO2, а також на інвестиції в екологізацію промисловості, будівель та транспорту.

Уряд також буде прагнути до того, щоб усі нові автомобілі були без викидів до 2030 року і підвищить податок на авіаквитки.

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