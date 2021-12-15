ЄС представив план справедливого "зеленого" переходу

Єврокомісія презентувала план справедливого переходу до кліматично нейтральної економіки в рамках стратегії Green Deal, який є доповненням до пакету законопроектів Fit for 55 для скорочення викидів парникових газів у Євросоюзі на 55% до 2030 року порівняно з 1990 роком.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Справедливість і солідарність є визначальними принципами стратегії European Green Deal. Ключові фактори успіху "зеленого" переходу полягають у заходах підтримки людей та їх активну участь (у "зеленому" переході – ІФ). З урахуванням впровадження правильних заходів "зелений" перехід до ЄС може створити додатково 1 млн робочих місць до 2030 року та близько 2 млн до 2050 року", - наголошується в повідомленні ЄК.

Єврокомісія пропонує впроваджувати політику у контексті підтримки зайнятості, полегшення переходу з одного робочого місця на інше, доступності якісної освіти, зокрема у сфері "зеленої" трансформації.

Крім того, ЄК пропонує країнам-членам запроваджувати пільгові податкові режими та системи соцзахисту в секторах, що прагнуть до досягнення кліматичних цілей, та полегшувати доступ до фінансування для малого та середнього бізнесу, чия діяльність також сприяє виконанню кліматичних цілей ЄС.

У ЄК пояснили, що Соціальний кліматичний фонд, про створення якого було оголошено у липні, підтримуватиме вразливі домогосподарства, користувачів транспорту та дрібних підприємців, які можуть постраждати від запровадження системи торгівлі викидами (СТВ) для транспортного сектора та сектора опалення будівель у ЄС. Фонд, як повідомлялося раніше, надасть країнам-членам фінансування у розмірі EUR72,2 млрд на період 2025-2032 років та фінансуватиметься за рахунок надходжень від реалізації квот на викиди у європейській СТВ (EU ETS).

Таким чином, Єврокомісія підтвердила свій намір запровадити другу СТВ у ЄС для транспортного сектора та сектора опалення будівель, незважаючи на критику низки євродепутатів.

Також, ЄК пропонує переглянути регламент трансєвропейських транспортних коридорів (TEN-T) для його адаптації до стратегії Green Deal, яка передбачає скорочення викидів транспортного сектора на 90% до 2050 року порівняно з 1990 роком. Зокрема, великі 424 міста TEN-T мають до 2025 року розробити план сталої міської мобільності.

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