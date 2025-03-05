Нідерланди планують вкласти €700 млн в безпілотники для України

Кошти підуть на українську оборонну промисловість.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схофом, під час якої вони обговорили можливість нової допомоги Україні.

Про це Схоф написав соцмережі X (Twitter).

"Важливо було поспілкуватися із Зеленським про події в Україні після саміту в Лондоні", - йдеться в пості.

Нідерландський прем'єр написав, що вони говорили про інвестиційний пакет в 700 мільйонів євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість.

За словами Схофа, Нідерланди підтримують Україну в її боротьбі з російською агресією. Тому Амстердам продовжить надавати політичну, військову, фінансову та моральну допомогу.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Нідерланди надають українським захисникам військову допомогу.

Також сьогодні стало відомо, що Латвія виділила на кошти українську індустрію дронів.