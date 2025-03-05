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Нідерланди планують вкласти €700 млн в безпілотники для України

05 березня 2025, 18:19
Нідерланди планують вкласти €700 млн в безпілотники для України
Фото: з вільних джерел
Кошти підуть на українську оборонну промисловість.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Нідерландів Діком Схофом, під час якої вони обговорили можливість нової допомоги Україні.

Про це Схоф написав соцмережі X (Twitter).

"Важливо було поспілкуватися із Зеленським про події в Україні після саміту в Лондоні", - йдеться в пості. 

Нідерландський прем'єр написав, що вони говорили про інвестиційний пакет в 700 мільйонів євро в безпілотники, частково спрямований на українську оборонну промисловість. 

За словами Схофа, Нідерланди підтримують Україну в її боротьбі з російською агресією. Тому Амстердам продовжить надавати політичну, військову, фінансову та моральну допомогу.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Нідерланди надають українським захисникам військову допомогу.

Також сьогодні стало відомо, що Латвія виділила на кошти українську індустрію дронів.

 

Нідерландивійна в Україніпідтримка України

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