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Нідерланди продовжили перебування свого контингенту у Литві до 2026 року

07 травня 2024, 08:55
Нідерланди продовжили перебування свого контингенту у Литві до 2026 року
Це робиться задля "стримування росії і гарантування безпеки у Європі".

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен листом повідомила парламенту королівства про продовження військової місії у Литві. Контингент з 350 солдатів нідерландської армії перебуватиме у балтійській республіці принаймні до 2026 року.

Про це пише Укрінформ.

Військова присутність розглядається як засіб "стримування росії та гарантування безпеки у Європі". 

Нідерланди беруть участь у місії посиленої передової присутності у Литві з 2017 року. У 2021 році уряд королівства вже ухвалював рішення про продовження терміну перебування солдатів.

Окрім Нідерландів, свої контингенти у балтійському регіоні мають Німеччина, Бельгія, Норвегія та Чехія.

Нагадаємо, що Нідерланди мають намір передати Україні винищувачі F-16 восени. 

НідерландиНАТОЛитвавійна в Україніросія окупанти

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