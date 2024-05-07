Нідерланди продовжили перебування свого контингенту у Литві до 2026 року
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен листом повідомила парламенту королівства про продовження військової місії у Литві. Контингент з 350 солдатів нідерландської армії перебуватиме у балтійській республіці принаймні до 2026 року.
Про це пише Укрінформ.
Військова присутність розглядається як засіб "стримування росії та гарантування безпеки у Європі".
Нідерланди беруть участь у місії посиленої передової присутності у Литві з 2017 року. У 2021 році уряд королівства вже ухвалював рішення про продовження терміну перебування солдатів.
Окрім Нідерландів, свої контингенти у балтійському регіоні мають Німеччина, Бельгія, Норвегія та Чехія.
Нагадаємо, що Нідерланди мають намір передати Україні винищувачі F-16 восени.