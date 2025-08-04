Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Нідерланди профінансують американську зброю для України на €500 млн

04 серпня 2025, 20:14
Нідерланди профінансують американську зброю для України на €500 млн
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Нідерланди стали першою країною, яка виділила гроші на таку ініціативу.

Україна отримає американську зброю на 500 млн євро. Поставки профінансують Нідерланди.

Про це в інтерв'ю De Telegraaf заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

За його словами, Нідерланди виділяють 500 млн євро на нову ініціативу, в рамках якої Україна отримає американську зброю за рахунок країн Європи.

"Особливо важливі американські системи протиповітряної оборони і боєприпаси, щоб Україна могла захищатися", - зазначив він.

Він стверджує, що таким чином Нідерланди стали першою країною, яка виділила гроші на таку ініціативу. Так нідерландська влада хоче подати приклад.

За словами міністра, до нідерландського пакету підтримки входять ракети та деталі для систем ППО Patriot і HAWK. Також українським захисникам передадуть артилерійські снаряди, хоча точний склад пакета ще узгоджується.

"Щоденні російські удари - це чистий терор, мета якого - зламати Україну. Нідерланди не хочуть цього допустити і тому беруть участь у підтримці. Тільки продовжуючи рішуче підтримувати Україну, ми зможемо посилити тиск на росію і протистояти її агресії. Це вкрай важливо, тому що чим більше росія просувається в Україні, тим більшою загрозою вона стає для решти Європи", - додав Брекельманс.

Німеччина минулого тижня заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.

СШАНідерландивійнадопомога УкраїніPatriot

Останні матеріали

Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 16:42
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Тренд на золото за кордоном
Бізнес & Фінанси
Тренд на золото за кордоном
04 серпня 2025, 09:42
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Політика
Тріумф українського громадянського суспільства. І деградація західного – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 02:05
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Політика
Європа навчилася любити американський газ. Як Трамп це зруйнує – Politico
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 13:24
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Політика
Вашингтон стріляє собі в голову. У гонці з Китаєм США програють – Іво Даалдер
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 10:53
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Політика
Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest
Переклад iPress – 01 серпня 2025, 07:58
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Політика
Широке визнання Палестинської держави. Останній важіль чи свідома ізоляція Ізраїлю? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 31 липня 2025, 14:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється