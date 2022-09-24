НОВИНИросійським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 рокуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нідерланди прийматимут росіян, які тікатимуть від мобілізації
Фото: Getty Images
Держсекретар з притулку і міграції Нідерландів Ерік ван дер Бург заявив, що його країна готова приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації.
Про це повідомляє NRC.
"Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад", - заявив Ван дер Бург.
Ще в кінці червня він заявляв, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.
"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?", - додав чиновник.
Раніше Естонія, Латвія, Литва, Чехія та Фінлядндія заявили, що не надаватимуть притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.
Нагадаємо, 21 вересня 2022 року президент росії володимир путін оголосив про проведення часткової мобілізації в рф. російські чоловіки почали масово виїзжати з країни.
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