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Нідерланди прийматимут росіян, які тікатимуть від мобілізації

Ольга
Матарикіна
російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року
Нідерланди прийматимут росіян, які тікатимуть від мобілізації Фото: Getty Images
Держсекретар з притулку і міграції Нідерландів Ерік ван дер Бург заявив, що його країна готова приймати росіян, які тікатимуть від мобілізації.
 
Про це повідомляє NRC.
 
"Росіяни, які приїжджають до Нідерландів, щоб уникнути військової служби у власній країні, "точно не будуть" вислані назад", - заявив Ван дер Бург.
 
Ще в кінці червня він заявляв, що російським призовникам, які відмовляються воювати в Україні або дезертирують, дозволять залишитися в країні принаймні до кінця 2022 року.
 
"Ключове питання полягає в тому, що відбувається, коли їх відправити назад: чи приймають їх з розпростертими обіймами, чи їм загрожує небезпека?", - додав чиновник.
 
Раніше Естонія, Латвія, Литва, Чехія та Фінлядндія заявили, що не надаватимуть притулку росіянам, які бажають уникнути мобілізації.
 
 
 
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24 09 2022 19:30
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