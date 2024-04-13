Нідерланди тимчасово закрили посольство в Ірані

Поточний "помаранчевий" рівень небезпеки в обох регіонах вказує на те, що необхідні поїздки можливі, але міністерство вирішило активно перешкоджати будь-яким поїздкам в регіон через ескалацію напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Міністерство закордонних справ Нідерландів тимчасово закрило посольства в Тегерані (Іран) та консульство в Ербілі (Ірак),

Про це повідомляє NL Times.

МЗС Нідерландів рекомендувало громадянам і резидентам Нідерландів відкласти всі важливі та неважливі поїздки до Ізраїлю та автономного Курдистану в Іраку.

Поточний "помаранчевий" рівень небезпеки в обох регіонах вказує на те, що необхідні поїздки можливі, але міністерство вирішило активно перешкоджати будь-яким поїздкам в регіон через ескалацію напруженості між Іраном та Ізраїлем.

Посольство країни в Тегерані і консульство в Ербілі були тимчасово закриті для відвідування.

Міністерство також попередило про підвищений ризик ракетних обстрілів Ізраїлю та Іраку, а також терористичних атак в обох країнах, як помсту Ізраїлю за авіаудар по іранському посольству в Сирії.

Всі зустрічі, заплановані в обох закритих дипломатичних місіях Нідерландів, будуть перенесені, а їхні учасники будуть повідомлені про зміни. В основному це стосується людей, які подають документи на отримання візи. Дипломатичні місії продовжуватимуть виконувати інші функції.

Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки, це може статися найближчими днями.