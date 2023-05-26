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ПОЛІТИКА

Нідерланди відправлять F-16 в Україну після навчання пілотів – Bloomberg

26 травня 2023, 15:03
Нідерланди відправлять F-16 в Україну після навчання пілотів – Bloomberg
Уряд Нідерландів вже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани передачі.

Нідерланди надішлють в Україну винищувачі F-16 після навчання пілотів. Разом із Данією ця країна очолює коаліцію з підготовки українських льотчиків.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними джерела агентства, останніми тижнями уряд Нідерландів ініціював переговори з офіційними особами США з метою чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена, щоб вона дала зелене світло на постачання літаків. Після кількох місяців тиску з боку Києва та союзних урядів Байден оголосив минулого тижня, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів.

Нідерланди та Данія очолюють коаліцію з підготовки пілотів за підтримки Великої Британії та Бельгії. За словами одного з джерел, уряд Нідерландів вже вивчає та обговорює зі своїми союзниками можливі плани передачі. Незважаючи на готовність уряду зробити це "якнайшвидше", підготовка пілотів, планування розгортання та логістика можуть зайняти багато місяців.

Нині Нідерланди мають на озброєнні 42 винищувачі F-16, 24 з яких нині використовуються армією країни і не можуть бути відправлені в Україну до середини 2024 року. Десяток із 18 інших літаків мали продати Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні без пояснення причин, пославшись на комерційну конфіденційність.

Хоча остаточне рішення ще не прийняте, Україна може отримати деякі з літаків, які виставлені на продаж, або деякі з 24 літаків, які зараз перебувають в експлуатації, наступного року, залежно від графіка навчання. Нідерланди підтримують льотну придатність своїх винищувачів F-16 за рахунок регулярного технічного обслуговування.

Прессекретарка Міністерства оборони Нідерландів повідомила в четвер, що уряд розгляне можливе постачання F-16 в Україну пізніше. Вона додала, що підготовка пілотів наразі є пріоритетом.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що немає табу на відправку винищувачів в Україну. Офіс Рютте відмовився коментувати можливість передачі F-16.

Радник з національної безпеки США Джейк Салліван поінформував, що його держава працюватиме із союзниками в найближчі місяці, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки і хто це зробить. Найбільш вірогідним сценарієм на даний момент є те, що Сполучені Штати не відправлятимуть F-16 в Україну, а натомість покладатимуться на їхнє постачання з інших країн.

Очільник Пентагону Ллойд Остін заявив у четвер, що США відзначають "лідерство Нідерландів у координації та використанні можливостей інших союзників для надання важливої допомоги Україні" після телефонної розмови з міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен.

За даними міністерства оборони Нідерландів, на сьогоднішній день держава надала Україні близько 1,6 млрд євро у вигляді військової допомоги з початку російського вторгнення, при цьому лише доставлене обладнання становило 732 млн євро.

За інформацією ЗМІ, тренування українських пілотів можуть тривати чотири місяці. Таку оцінку сформували ВПС США, коли українці приїжджали до Сполучених Штатів для занять на льотному тренажері.

Нагадаємо, нещодавно Польща підтвердила навчання українських пілотів на F-16.

НідерландивійнаF-16навчання військових

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