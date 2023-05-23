Польща підтвердила навчання українських пілотів на F-16
Про це повідомляє Укрінформ.
“Так, це правда”, - повідомило джерело, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16 у кількох країнах, зокрема і Польщі.
В польскому урдяі додали, що офіційна інформація з цього приводу буде пізніше.
Джерело підкреслило, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках.
Раніше стало відомо, що саме Нідерланди можуть першими надати F-16 Україні.