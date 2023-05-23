Польща підтвердила навчання українських пілотів на F-16

Уряд Польщі підтвердив інформацію про початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Так, це правда”, - повідомило джерело, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16 у кількох країнах, зокрема і Польщі.

В польскому урдяі додали, що офіційна інформація з цього приводу буде пізніше.

Джерело підкреслило, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках.

Раніше стало відомо, що саме Нідерланди можуть першими надати F-16 Україні.