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Польща підтвердила навчання українських пілотів на F-16

23 травня 2023, 13:53
Польща підтвердила навчання українських пілотів на F-16
Уряд Польщі підтвердив інформацію про початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Так, це правда”, - повідомило джерело, відповідаючи на запитання, чи підтверджують у Польщі слова високого представника ЄС Жозепа Борреля про початок тренування українських пілотів на F-16 у кількох країнах, зокрема і Польщі.

В польскому урдяі додали, що офіційна інформація з цього приводу буде пізніше.

Джерело підкреслило, що Варшава намагається активно допомагати Києву на всіх можливих напрямках. 

Раніше стало відомо, що саме Нідерланди можуть першими надати F-16 Україні.

ПольщаF-16

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