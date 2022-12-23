Нідерланди виділять Україні 2,5 млрд євро

Уряд Нідерландів має намір виділити 2,5 млрд євро на допомогу Україні в 2023 році.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Марк Рютте за підсумками телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським у Twitter

"Поки росія продовжує війну проти України, Нідерланди надаватимуть Україні допомогу. Військову, гуманітарну та дипломатичну. Ми виділяємо на це 2,5 млрд євро у 2023 році. Україна може покластися на Нідерланди. Ми щойно підтвердили це у нашій розмові з Володимиром Зеленським", - заявив Рютте.

Своєю чергою, Зеленський підтвердив факт переговорів з Рютте і подякував йому за таку суттєву підтримку.

"Цінимо підтримку Нідерландів. Працюємо далі разом над зміцненням обороноздатності, енергетичною стійкістю, відновленням критичної інфраструктури", - написав президент у Twitter.

Раніше повідомлялось, що Естонія схвалила новий пакет військової допомоги ЗСУ.