Нідерланди надають пакет військової допомоги і 250 млн на боєприпаси
Про це сьогодні повідомило нідерландське міністерство оборони.
"Нідерланди нададуть Україні швидкі та високоманеврені гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі", - йдеться на сайті відомства.
Амстердам передасть Києву:
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14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);
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8 мілітаризованих річкових патрульних катерів;
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десантно-штурмовий катер CB90.
В Міноборони сказали, що деякі з цих плавзасобів поставлять з власних запасів оборонного відомства, а інші - з промислових підприємств.
Нідерланди також нададуть боєприпаси на суму понад 100 мільйонів євро.