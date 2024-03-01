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Нідерланди надають пакет військової допомоги і 250 млн на боєприпаси

01 березня 2024, 19:26
Нідерланди надають пакет військової допомоги і 250 млн на боєприпаси
Амстердам надасть Україні новий пакет військової допомоги, куди увійдуть десантні катери і кошти на закупівлю боєприпасів.

Про це сьогодні повідомило нідерландське міністерство оборони.

"Нідерланди нададуть Україні швидкі та високоманеврені гумові та патрульні катери, а також десантні кораблі. Нідерланди також виділили 250 мільйонів євро на чеську ініціативу щодо замовлення великої кількості артилерійських снарядів для України в короткостроковій перспективі", - йдеться на сайті відомства.

Амстердам передасть Києву:

  • 14 надувних човнів з жорстким корпусом (RHIB);

  • 8 мілітаризованих річкових патрульних катерів;

  • десантно-штурмовий катер CB90.

В Міноборони сказали, що деякі з цих плавзасобів поставлять з власних запасів оборонного відомства, а інші - з промислових підприємств.

Нідерланди також нададуть боєприпаси на суму понад 100 мільйонів євро.

Нідерландидопомогабоєприпасиініціатива Чехії

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