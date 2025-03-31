Нідерланди виділили Києву €500 млн на розробку дронів

Міністр оборони і державний секретар оборони оголосили про це в рамках візиту до України.

Нідерланди оголосили, що виділять 500 млн євро на проєкт з виробництва безпілотників для України, аби вона могла продовжувати боротьбу з російською агресією.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Нідерландів.

Ці кошти це частина пакета прискореного фінансування в розмірі 2 млрд євро, який Нідерланди вирішили виділити цього року, сказали в нідерландському міністерстві.

Міністр оборони Рубен Брекельманс і державний секретар оборони Гейс Туйнман оголосили про це в рамках візиту до України.

"Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі 2 мільярдів євро, що включає проєкт зі створення безпілотників обсягом 500 мільйонів євро. Ці безпілотники матимуть велике значення на полі бою і буквально рятуватимуть життя", – цитує міністерство очільника Міноборони Брекельманса.

Міністр зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції України на передовій і за столом переговорів.

Також сьогодні, 31 березня, в Україну приїхав особистий духовний радник Трампа.