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Нідерланди виділили Києву €500 млн на розробку дронів

31 березня 2025, 14:06
Нідерланди виділили Києву €500 млн на розробку дронів
Фото: з вільних джерел
Міністр оборони і державний секретар оборони оголосили про це в рамках візиту до України.

Нідерланди оголосили, що виділять 500 млн євро на проєкт з виробництва безпілотників для України, аби вона могла продовжувати боротьбу з російською агресією. 

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Нідерландів.

Ці кошти це частина пакета прискореного фінансування в розмірі 2 млрд євро, який Нідерланди вирішили виділити цього року, сказали в нідерландському міністерстві. 

Міністр оборони Рубен Брекельманс і державний секретар оборони Гейс Туйнман оголосили про це в рамках візиту до України.

"Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі 2 мільярдів євро, що включає проєкт зі створення безпілотників обсягом 500 мільйонів євро. Ці безпілотники матимуть велике значення на полі бою і буквально рятуватимуть життя", – цитує міністерство очільника Міноборони Брекельманса.

Міністр зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції України на передовій і за столом переговорів.

Також сьогодні, 31 березня, в Україну приїхав особистий духовний радник Трампа.

 

Нідерландипідтримка України

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