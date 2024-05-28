Нідерланди за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot

Для цього Амстердам надасть основні компоненти з власних запасів і звернуться до європейських країн з проханням додати основні компоненти.

Нідерланди разом із союзниками намагаються швидко зібрати для України одну зенітно-ракетну систему Patriot і передадуть її Києву якомога швидше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів, інформує Укрінформ.

З цією метою Нідерланди надають основні компоненти зі своїх запасів і закликають європейські країни додати інші наявні в них частини.

Нідерланди визначили, які країни потенційно можуть надати частини і боєприпаси зі своїх запасів.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен закликає ці країни долучитися до проєкту.

"Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, і якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати деталі та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", – зазначила вона.

Нідерланди прагнуть, щоб система Patriot була розгорнута в Україні якнайшвидше.

Нагадаємо, Іспанія виділила рекордний пакет військової допомоги на €1,1 млрд Україні. Новий пакет включатиме постачання другої партії зенітних ракет Patriot, які будуть додані до півдюжини, вже поставлених в квітні.