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ПОЛІТИКА

Нідерланди за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot

28 травня 2024, 11:31
Нідерланди за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні систему Patriot
джерело slovoidilo
Для цього Амстердам надасть основні компоненти з власних запасів і звернуться до європейських країн з проханням додати основні компоненти.

Нідерланди разом із союзниками намагаються швидко зібрати для України одну зенітно-ракетну систему Patriot і передадуть її Києву якомога швидше.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Нідерландів, інформує Укрінформ.

З цією метою Нідерланди надають основні компоненти зі своїх запасів і закликають європейські країни додати інші наявні в них частини.

Нідерланди визначили, які країни потенційно можуть надати частини і боєприпаси зі своїх запасів.

Міністерка оборони Кайса Оллонгрен закликає ці країни долучитися до проєкту.

"Ми ведемо переговори з країнами про збірку системи Patriot, а також про навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією, і якщо інші потенційні країни-партнери зможуть надати деталі та боєприпаси, ми зможемо надати Україні принаймні одну повну систему в короткостроковій перспективі", – зазначила вона.

Нідерланди прагнуть, щоб система Patriot була розгорнута в Україні якнайшвидше.

Нагадаємо, Іспанія виділила рекордний пакет військової допомоги на €1,1 млрд Україні. Новий пакет включатиме постачання другої партії зенітних ракет Patriot, які будуть додані до півдюжини, вже поставлених в квітні. 

Нідерландивійнадопомога УкраїніPatriot

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