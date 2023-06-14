Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Нідерланди закуплять радари для посилення ППО України

14 червня 2023, 18:48
Нідерланди закуплять радари для посилення ППО України
Фото: з вільних джерел
Їх виготовлять на підприємстві у Чехії.

Нідерланди виділяють кошти на закупівлю для України радіолокаційних комплексів VERA-NG.

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони Нідерландів.

Міноборони Нідерландів закуповує 4 пасивні радіолокаційні системи VERA-EG на суму 150 млн євро.

Також під час Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю техніки ППО в рамках багатостороннього партнерства. Вона буде доставлена ​​до України найближчим часом.

VERA-NG від компанії ERA забезпечує передове і сучасне пасивне спостереження, призначене для виявлення, визначення місцезнаходження, ідентифікації та відстеження повітряних, наземних і морських цілей.

Система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення азимутом. У центрі розташовується командний пост із власною станцією, який приймає та обробляє всю інформацію від станцій. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти.

Вчора уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони. Там уточнили, що озброєння вартістю 92 мільйони фунтів (понад 115 млн доларів США) закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

Представники Британії зазначають, що зброя, яку отримає Україна, підвищить здатність "захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій".

НідерландивійнадопомогарадариППО

Останні матеріали

Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Політика
Що робитиме тепер Гєрасімов? Наступний крок росії в Україні – Мік Раян
Переклад iPress – 14 червня 2023, 14:53
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Технології
Як ЗСУ звільнили Левадне. Окрім брехні та фейків основною російською зброєю наразі є міни – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 12:49
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Політика
війна путіна стала війною росії. І добровільно спокутувати гріхи російське суспільство навряд чи зголоситься – Юджин Румер
Переклад iPress – 14 червня 2023, 08:33
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Cуспільство
Викрутаси піхоти кращі за броню. російська наволоч продовжує обстрілювати рятувальників – Том Купер
Переклад iPress – 13 червня 2023, 13:32
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Cуспільство
Трамп як найбільша надія москви. Пропагандони путіна мріють випхати США з Євразії – Джулія Девіс
Переклад iPress – 13 червня 2023, 08:05
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Політика
Український контрнаступ розпочався. Захід не повинен тиснути на Україну – Марк Галеотті, Девід Петреус та Бен Ходжес
Переклад iPress – 12 червня 2023, 16:58
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
росіяни перетворюють масовий воєнний злочин на буденність. А Україна ж тільки розпочала контрнаступ – безпрецедентний з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 червня 2023, 11:54
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Настрій росії погіршується. Як висвітлювали український контрнаступ провідні ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 12 червня 2023, 08:25
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється