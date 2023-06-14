Нідерланди закуплять радари для посилення ППО України

Їх виготовлять на підприємстві у Чехії.

Нідерланди виділяють кошти на закупівлю для України радіолокаційних комплексів VERA-NG.

Про це йдеться на офіційному сайті Міноборони Нідерландів.

Міноборони Нідерландів закуповує 4 пасивні радіолокаційні системи VERA-EG на суму 150 млн євро.

Також під час Контактної групи з питань оборони України буде оголошено, що Нідерланди виділяють 40 мільйонів євро на закупівлю техніки ППО в рамках багатостороннього партнерства. Вона буде доставлена ​​до України найближчим часом.

VERA-NG від компанії ERA забезпечує передове і сучасне пасивне спостереження, призначене для виявлення, визначення місцезнаходження, ідентифікації та відстеження повітряних, наземних і морських цілей.

Система VERA-NG складається з трьох ресиверів сигналів випромінювання 360-градусного охоплення азимутом. У центрі розташовується командний пост із власною станцією, який приймає та обробляє всю інформацію від станцій. Розрахунки системи передають бойовим постам ППО дані щодо виявлених цілей з координатами дальності, азимуту та висоти.

Вчора уряд Великої Британії анонсував передачу Україні нової військової допомоги в галузі протиповітряної оборони. Там уточнили, що озброєння вартістю 92 мільйони фунтів (понад 115 млн доларів США) закуплять найближчими місяцями через міжнародний фонд для України.

Представники Британії зазначають, що зброя, яку отримає Україна, підвищить здатність "захистити критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій".