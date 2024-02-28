Міністерство оборони Нідерландів заявило, що воно замовило в Чехії новітні гаубиці DITA для України.

Про це йдеться на сайті нідерландського міністерства Оборони.

"Гаубиця DITA – це сучасна вогнева система, яка здатна вражати цілі за десятки кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", – написано в повідомленні.

Ця зброя – це частина великого нідерландського замовлення для України.

Поставлять її два виробники з Чехії.

Також командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, сьогодні відвідав завод із виробництва озброєння.

Нідерланди вже замовляли в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією – модернізацію 100 бойових танків Т-72.

Також вчора стало відомо, що Нідерланди не виключають можливості відправки військ в Україну.