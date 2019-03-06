Нідерланди звернулися в Єврокомісію з проханням скасувати безвіз для Албанії
"Так, ми можемо підтвердити, що Європейська комісія отримала повідомлення від Нідерландів щодо Албанії в контексті застосування механізму призупинення дії безвізового режиму", - сказала прес-секретар Єврокомісії Наташа Берто, повідомляє "Європейська правда".
"Комісія ретельно оцінить зміст повідомлення - відповідно до процедури і ґрунтуючись на відповідних даних і наявній інформації про конкретні обставини. Наступним кроком стане інформування з нашого боку Європарламенту та Ради ЄС. Потім вони дадуть свою оцінку і аналіз... Будь-які кроки ініціювання процедури призупинення безвізу зобов'язані дотримуватися ретельної оцінки та аналізу", - додала Берто.
За два роки "безвізом" скористалися понад 2 мільйони українців
За правилами, комісія має місяць на вивчення повідомлення від Нідерландів. Тільки після цього може бути прийнято рішення про скасування безвізового режиму. За словами Берто, це перший в історії випадок, коли член ЄС просить припинити безвіз із третьою країною.
Нагадаємо, що вибори в Європарламент розпочалися 23 травня і завершились 26 травня. В останній день голосує 21 країна Євросоюзу.
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