"Ніхто добровільно не здався": військовий розкрив деталі загибелі дронщиків у Курській області

За його словами, це сталося внаслідок прориву окупантів. Лісосмугу з пілотами БПЛА оточили з двох сторін.

росіяни прорвали українську оборону в одному з населених пунктів Курської області, зайшли в тил та вступили в бій із групою операторів дронів. Внаслідок жорсткого бою українські воїни загинули.

Про це заявив мер Генічеська, доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов "Осман", коментуючи інформацію про те, що пілоти дронів нібито здалися у полон.

"Хлопці були в тилу, стався прорив, п*дари зайшли в їх лісосмугу з двох сторін, ніхто з пілотів добровільно не здався, пацани їб*шилися до останнього! Якби вони могли відійти, то відійшли би. Загинули дуже гідні бійці", - заявив "Осман".

Бунятов наголосив, що проєкт DeepState опублікував неточну інформацію про цей випадок. Пілоти загинули під час бою, а не здалися у полон.

Тим часом, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо чергового злочину росіян - розстрілу 9 українських військовополонених у Курській області.