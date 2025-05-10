Німеччина більше не публікуватиме список озброєнь для України — Spiegel

Головна мета, як уточнюється, "позбавити агресора військової переваги у війні на Україні".

Новий уряд Німеччини вирішив засекретити постачання зброї в Україну. За ексканцлера Олафа Шольца всі дані були відкритими і розміщувалися в інтернеті.

Про це повідомляє Spiegel.

Як пише видання, після трьох років широкої прозорості новий федеральний уряд, вочевидь, знову триматиме постачання німецької зброї на Україну значною мірою в таємниці.

"У майбутньому уряд Німеччини значно скоротить обсяги повідомлень про постачання систем озброєння", - повідомляє видання.

Головна мета, як уточнюється, "позбавити агресора військової переваги у війні на Україні". Це частина "тактики ведення війни", спрямована на скорочення суспільних дебатів з приводу поставок зброї.

"Таким чином уряд канцлера Фрідріха Мерца (ХДС) повертається до практики, яка вже існувала відразу після початку війни за світлофорного уряду канцлера Олафа Шольца", - констатують журналісти.

У червні 2022 року під тиском громадськості уряд Німеччини ухвалив рішення опублікувати в Інтернеті докладний список усіх поставок зброї. На сьогоднішній день вся поставлена зброя і її кількість вказані на сайті Бундесфера.

Наприклад, у ньому йдеться, що Німеччина поставила 25 самохідних гаубиць, 121 танк Leopard, 1050 ударних безпілотників і 478 тисяч артилерійських боєприпасів.

"Уряд Шольца хотів довести, що Німеччина є найбільшим постачальником зброї на Україну після США. Востаннє список оновлювався 6 травня, у день призначення нового федерального уряду", - констатують ЗМІ.

Яким чином у майбутньому Бундестаг інформуватиметься про постачання зброї, поки що не повідомляється. На відміну від розгортання солдатів, для цього не потрібно схвалення парламенту.

"Однак парламент, імовірно, буде проінформований про постачання зброї на секретному засіданні Комітету з оборони", - припускають журналісти.

Spiegel зазначає, щозміна курсу федерального уряду також впливає на "чутливе відкрите питання" в політиці Фрідріха Мерца щодо України - чи буде доставлена крилата ракета Taurus чи ні.

Під час передвиборчої кампанії Мерц наголошував, що він готовий постачати зброю, але тільки в координації з союзниками, які вже постачали або мають подібну зброю. У Європі це Франція і Велика Британія.

Президент Франції Еммануель Макрон уже заявив у вівторок під час візиту Мерца до Парижа, відповідаючи на запитання журналіста про можливе постачання німецьких Taurus, що вони більше не хочуть говорити про це.

"Ми будемо чесні з українцями, ми підемо назустріч їхнім потребам, але ми говоритимемо про це якомога менше. Це добре для захисту українців", - сказав він.

Саме тому, за словами Макрона, союзники вирішили "не давати чітку інформацію в деяких областях".

"Ми не будемо говорити про категорії та моделі зброї на кожній прес-конференції. Тому що цілком може бути, що і російська армія почує відповідь на ваші запитання", - додав президент Франції.

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