Німеччина дала зелене світло німецько-українському оборонному підприємству

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дало дозвіл на створення спільного оборонного підприємства з українським концерном "Укроборонпром" та німецьким Rheinmetall.

Про це пише Tagesschau.

Підрядник Rheinmetall і державним підприємством Укроборонпром створять спільне підприємство.

Компанія буде базуватися в Києві і займатиметься будівництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.

"Створення цього підприємства не створить жодних бар'єрів для конкуренції між країнами", - заявив голови федерального антимонопольного відомства Андреас Мундт.

Раніше ми писали, що Україна і США спільно вироблятимуть зброю.