Німеччина дала зелене світло німецько-українському оборонному підприємству
Про це пише Tagesschau.
Підрядник Rheinmetall і державним підприємством Укроборонпром створять спільне підприємство.
Компанія буде базуватися в Києві і займатиметься будівництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.
"Створення цього підприємства не створить жодних бар'єрів для конкуренції між країнами", - заявив голови федерального антимонопольного відомства Андреас Мундт.
Раніше ми писали, що Україна і США спільно вироблятимуть зброю.