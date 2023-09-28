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Німеччина дала зелене світло німецько-українському оборонному підприємству

28 вересня 2023, 15:12
Німеччина дала зелене світло німецько-українському оборонному підприємству
Фото: з вільних джерел
Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дало дозвіл на створення спільного оборонного підприємства з українським концерном "Укроборонпром" та німецьким Rheinmetall.

Про це пише Tagesschau.

Підрядник Rheinmetall і державним підприємством Укроборонпром створять спільне підприємство. 

Компанія буде базуватися в Києві і  займатиметься будівництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.

"Створення цього підприємства не створить жодних бар'єрів для конкуренції між країнами", - заявив голови федерального антимонопольного відомства Андреас Мундт.

Раніше ми писали, що Україна і США спільно вироблятимуть зброю. 

 
НімеччинаУкраїна

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