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Німеччина дасть відповідь на обмеження німецької присутності в росії

29 травня 2023, 10:15
Німеччина дасть відповідь на обмеження німецької присутності в росії
Фото: reuters.com
Посольство Німеччини в росії назвало ескалацією рішення влади рф обмежити кількість співробітників німецьких представництв в росії і пообіцяло відповідь.

Про це повідомило посольство Німеччини в рф на Facebook-сторінці.

"російський уряд, йдучи на ескалацію, повідомив уряд Федеративної Республіки Німеччина про своє рішення встановити максимально допустиму чисельність співробітників німецьких представництв у росії, у такий спосіб значно обмеживши присутність німецьких представництв і організацій, яка існувала протягом багатьох років. Про цей крок 22 квітня публічно повідомило Міністерство закордонних справ росії", – написано в заяві. 

Дипломатичне представництво додало, що нові обмеження будуть встановлені російською стороною в односторонньому порядку, які набувають чинності на початку червня, стосуватимуться не тільки співробітників посольства і генеральних консульств, але й співробітників німецьких культурних організацій, до числа яких належать представництва Інституту ім. Гете і німецькі школи.

Це нічим не виправдане рішення російського уряду змушує уряд Німеччини серйозно скоротити свою присутність у росії в усіх напрямках, вважають німецькі дипломати. 

"Ухвалюючи це рішення, російський уряд усвідомлював, що воно торкнеться великої кількості російських громадян, які працювали в німецьких закордонних представництвах, культурних організаціях і школах у росії, які тим самим втратять свої робочі місця", – йдеться в дописі.

Уряд Німеччини буде намагатись за допомогою персоналу, який залишився, зберегти дипломатичну і консульську присутність в рф і забезпечити роботу організацій, які підпали під скорочення чисельності співробітників. Штат співробітників у всіх сферах буде значно скорочено. 

"З огляду на введені російською стороною в односторонньому порядку обмеження, Федеративна Республіка Німеччина зробить кроки, націлені на дотримання фактичного паритету щодо російської присутності в Німеччині на практиці", – заявило німецьке диппредставництво.

Днями стало відомо, що росія висилає сотні німецьких держслужбовців.
НімеччинаРосіядиппредставництво

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