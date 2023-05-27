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Росія висилає сотні німецьких держслужбовців

27 травня 2023, 17:29
Росія висилає сотні німецьких держслужбовців
Фото: auswaertiges-amt.de
москва вирішила скоротити кількість співробітників німецьких установ в росії і сотні німецьких державних службовців покинуть країну.

Про це пише Sueddeutsche Zeitung.

"Певною мірою це стосується дипломатів, але насамперед працівників сфери освіти та культури, таких як вчителі німецької школи в москві і співробітники Інституту Гете", пише видання.

Залишиться близько 350 осіб.

Міністерство закордонних справ Німеччини посилається на рішення, ухвалене російським МЗС в квітні, яке передбачає введення верхньої межі чисельності персоналу дипломатичних представництв і німецьких посередницьких організацій у росії.

"Ця межа, встановлена росією з початку червня, вимагає серйозного скорочення у всіх сферах нашої присутності в росії", – заявили в німецькому МЗС.

росія ухвалила таке рішення, ймовірно, у відповідь на спроби уряду Німеччини позбутися співробітників російських спецслужб, замаскованих під дипломатів. В квітні Німеччину покинули сотні співробітників, російське МЗС заявило про "ворожі дії Берліна" – і оголосило про наслідки.

"Не можна виключати і можливу реакцію Берліна. Що стосується верхньої межі російської присутності в Німеччині, федеральний уряд стежитиме за тим, щоб на практиці було досягнуто реального балансу", вважають в Німецькому МЗС.

росія німеччина держслужбовці

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