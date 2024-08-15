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Німеччина до кінця року передасть Україні великий пакет військової допомоги

15 серпня 2024, 16:51
Німеччина до кінця року передасть Україні великий пакет військової допомоги
Фото: з вільного доступу
До пакета увійдуть 2 батареї зенітно ракетних комплекса.

Про це повідомили в Бундесвері.

Загалом до пакети увійдуть: 2 батареї ЗРК IRIS-M, 2 батареї ЗРК IRIS-T SLS, 10 ЗУ Gepard, близько 30 танків Leopard 1A5 та багато іншого.

Крім того, анонсовано:

- 12 155-мм САУ PzH 2000.

- 4 155-мм САУ Zuzana 2.

- 155-мм САУ RCH 155 (невідома кількість)

- 400 MRAP невідомої моделі.

А також логістичний та звичайний транспорт: вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи, а ще БпЛА і антидронні системи.

Німці планують передати штурмові гвинтівки MK 556, а також медичні матеріали і польовий госпіталь.

 
Німеччинавійна в Україніпідтримка України

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