Німеччина до кінця року передасть Україні великий пакет військової допомоги
Про це повідомили в Бундесвері.
Загалом до пакети увійдуть: 2 батареї ЗРК IRIS-M, 2 батареї ЗРК IRIS-T SLS, 10 ЗУ Gepard, близько 30 танків Leopard 1A5 та багато іншого.
Крім того, анонсовано:
- 12 155-мм САУ PzH 2000.
- 4 155-мм САУ Zuzana 2.
- 155-мм САУ RCH 155 (невідома кількість)
- 400 MRAP невідомої моделі.
А також логістичний та звичайний транспорт: вантажівки, цистерни, всюдиходи, пікапи, а ще БпЛА і антидронні системи.
Німці планують передати штурмові гвинтівки MK 556, а також медичні матеріали і польовий госпіталь.